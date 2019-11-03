Шюррле и Баду занимаются по индивидуальной программе перед матчем с «Арсеналом»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

По индивидуальной программе занимаются вратарь Александр Селихов, защитник Малькольм Баду, а также полузащитник Андре Шюррле. Остальные игроки тренируются в общей группе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится завтра, 4 ноября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал». Обслужит матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы). Ассистировать ему будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

«Спартак», набрав 18 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (16) — на 11-м месте.