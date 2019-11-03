Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену». Встреча завершилась со счётом 1:2.
«Уже второй матч подряд мы пропускаем два быстрых гола, и только после этого начинаем играть. Начало матча всегда важно, мы должны быть осторожны и сосредоточены в стартовые минуты встречи. Мы пытались что-то изменить, мы были очень злы из-за такого начала. Мы хотели выиграть. Но в этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке и может контролировать игру», — приводит слова Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports.
Команда Слуцкого проиграла уже два матча подряд в чемпионате Нидерландов. Во встрече 11-го тура она потерпела поражение от «Ден Хаага» (0:2).
- 3 ноября 2019
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