Конте: всё время слышу, что хочу то Ракитича, то Видаля, то Неймара, то Марадону
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал информацию о заинтересованности нерадзурри в подписании полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Артуро Видаля.
«Я постоянно читаю, что Конте хочет этого игрока, того игрока, другого… Но я никого не хочу. Журналисты говорят, что Конте хочет то Видаля, то Ракитича, то Марадону, то Неймара. Я контактирую с руководством клуба, и мы примем решение по трансферам вместе», — приводит слова Конте Calciomercato.com.
Конте возглавил «Интер» летом нынешнего года. Контракт 50-летнего специалиста с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года. В турнирной таблице чемпионата Италии нерадзурри занимают 2-е место. В активе команды 28 очков после 11 туров.
Конте пожаловался на календарь матчей «Интера»
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