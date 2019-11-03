«Краснодар» спас матч с «Ростовом», забив два гола в компенсированное время

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2. Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Его ассистентами были Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян.
Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Ионов, которому ассистировал Эльдор Шомуродов. Через несколько минут Ионов увеличил преимущество ростовского клуба, оформив дубль. В компенсированное время второго тайма разрыв в счёте сначала сократил Иван Игнатьев, а через пару минут «быков» спас от поражения Урош Спаич.
«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.
В 16-м туре «Ростов» на своём поле сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 9 ноября. «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом» (10 ноября).
- 3 ноября 2019
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