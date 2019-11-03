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«Краснодар» спас матч с «Ростовом», забив два гола в компенсированное время

«Краснодар» спас матч с «Ростовом», забив два гола в компенсированное время
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 2:2. Обслуживала матч московская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Его ассистентами были Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Алексей Ионов, которому ассистировал Эльдор Шомуродов. Через несколько минут Ионов увеличил преимущество ростовского клуба, оформив дубль. В компенсированное время второго тайма разрыв в счёте сначала сократил Иван Игнатьев, а через пару минут «быков» спас от поражения Урош Спаич.

«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.

В 16-м туре «Ростов» на своём поле сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 9 ноября. «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом» (10 ноября).

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Ионов – 34'   0:2 Ионов – 41'   1:2 Игнатьев – 90+3'   2:2 Спаич – 90+5'
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