«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» уступил «Лестер Сити» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ассистировали ему Гарри Леннард и Иан Хассин.
Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Чаглар Сёюнджю. В концовке встречи преимущество «лис» увеличил Джейми Варди.
«Лестер Сити», набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата, опередив «Челси» по разнице мячей. Лидером турнира является «Ливерпуль» (31). «Криcтал Пэлас» (15) — на 9-м месте в таблице.
В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Челси». Оба матча состоятся 9 ноября.
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