Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» уступил «Лестер Сити» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ассистировали ему Гарри Леннард и Иан Хассин.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Чаглар Сёюнджю. В концовке встречи преимущество «лис» увеличил Джейми Варди.

«Лестер Сити», набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата, опередив «Челси» по разнице мячей. Лидером турнира является «Ливерпуль» (31). «Криcтал Пэлас» (15) — на 9-м месте в таблице.

В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Челси». Оба матча состоятся 9 ноября.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Сёюнджю – 57'   0:2 Варди – 88'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019