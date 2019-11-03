«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» уступил «Лестер Сити» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ассистировали ему Гарри Леннард и Иан Хассин.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Чаглар Сёюнджю. В концовке встречи преимущество «лис» увеличил Джейми Варди.

«Лестер Сити», набрав 23 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата, опередив «Челси» по разнице мячей. Лидером турнира является «Ливерпуль» (31). «Криcтал Пэлас» (15) — на 9-м месте в таблице.

В следующем туре «Лестер Сити» на своём поле сыграет с «Арсеналом». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Челси». Оба матча состоятся 9 ноября.