Карпин: меня радует, что «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).



«Случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало, никакой комбинации, которая могла завершаться голом, ничего не было. А второй гол после подачи с фланга, «Краснодар» грузил в штрафную в излюбленной манере. Мы недосмотрели, бывает.

Почему второй тайм играли на вынос? Результат давит, начали удерживать счёт. Во втором тайме поначалу прессинговали и давили. Поздравлю игроков с хорошей игрой, немного недотерпели. «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует", — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 30 очков, вышел на второе место в РПЛ. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.