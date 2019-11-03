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Карпин: меня радует, что «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»

Карпин: меня радует, что «Краснодар» радуется ничьей с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).

«Случайность. Первый гол вообще ничего не предвещало, никакой комбинации, которая могла завершаться голом, ничего не было. А второй гол после подачи с фланга, «Краснодар» грузил в штрафную в излюбленной манере. Мы недосмотрели, бывает.

Почему второй тайм играли на вынос? Результат давит, начали удерживать счёт. Во втором тайме поначалу прессинговали и давили. Поздравлю игроков с хорошей игрой, немного недотерпели. «Краснодар» радуется ничьей с нами, меня это радует", — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 30 очков, вышел на второе место в РПЛ. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.

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