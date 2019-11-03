«Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ!» «Краснодар» отреагировал на ничью с «Ростовом»

Пресс-служба «Краснодара» эмоционально отреагировала на ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:2. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Ростова», в составе которого дублем отметился Алексей Ионов. Хозяева избежали поражения благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время в исполнении Ивана Игнатьева и Уроша Спаича.

«Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ! „Быки“ отыграли два мяча в компенсированное время! Это дерби. Спасибо, что вы с нами до конца», — говорится в сообщении «Краснодара» в «Твиттере».

«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.

В 16-м туре «Ростов» на своём поле сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 9 ноября. «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом» (10 ноября).