«Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ!» «Краснодар» отреагировал на ничью с «Ростовом»

Пресс-служба «Краснодара» эмоционально отреагировала на ничью в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:2. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Ростова», в составе которого дублем отметился Алексей Ионов. Хозяева избежали поражения благодаря голам в компенсированное ко второму тайму время в исполнении Ивана Игнатьева и Уроша Спаича.
«Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ! „Быки“ отыграли два мяча в компенсированное время! Это дерби. Спасибо, что вы с нами до конца», — говорится в сообщении «Краснодара» в «Твиттере».
«Ростов», набрав 30 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.
В 16-м туре «Ростов» на своём поле сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 9 ноября. «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом» (10 ноября).
- 3 ноября 2019
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