Лайки Бакаева и «прятки» Кутепова. Лучшие фото с тренировки «Спартака»

Сегодня, 3 ноября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с «Арсеналом».
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность своих футболистов к домашнему матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«На этот момент всё в порядке. У нас были очень интенсивные матчи последние 5-6 дней, думаю, команда после них хорошо восстановилась. Сегодня предыгровая тренировка, и после неё сделаем выводы о составе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Матч «Спартак» — «Арсенал» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 4 ноября, начало — в 19:00 мск.
Красно-белые, набрав 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (16) — 11-е.
Лучшие кадры с открытой тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 3 ноября 2019
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