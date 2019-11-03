Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи», сообщает Sport24. Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года. Наши источники эту информацию подтвердили. Более того, как стало известно «Чемпионату», соглашение 21-летнего хавбека с «Сочи» будет рассчитано на три года.
21-летний Варданян является воспитанником «Пюника». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Армении (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт футболиста с армянским клубом действует до лета 2021 года.
«Сочи» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.
- 3 ноября 2019
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