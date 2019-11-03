Карпин: для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идёт на втором месте

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил выступление команды в Российской Премьер-Лиги после первого круга.

«Для меня неожиданно, что «Ростов» после 15 туров идёт на втором месте. У нас как не было целей, так и нет, если говорить о чём-то конкретном. Была цель попробовать перестроиться на другую схему и играть в атакующий футбол. Результат мог быть и не таким хорошим, как на данный момент. Неожиданно, что почти сразу мы добились такого результата», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Ростов» отстаёт от лидирующего «Зенита» на три очка. Следующий матч ростовский клуб проведёт 9 ноября с «Тамбовом». Матч состоится в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи в 16:30 мск.