Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Что можно сделать за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»

«Что можно сделать за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»
Футбол / Испания 0

«Леванте» потроллил «Барселону» после победы над ней в матче 12-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 3:1. В первом тайме сине-гранатовых вперёд вывел Лионель Месси, реализовавший пенальти. После перерыва хозяевам удалось забить три мяча за семь минут и вырвать победу.

После матча в «твиттере» «Леванте» появился пост со следующим содержанием: «Можете узнать в Google: „Что можно сделать за семь минут?“.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Леванте».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 22 очка. «Леванте» (17) поднялся на 8-е место.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома с «Сельтой». Встреча состоится в субботу, 9 ноября. «Леванте» на следующий день в гостях встретится с «Атлетиком».

«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 мяча за 7 минут
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019