«Что можно сделать за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»

«Леванте» потроллил «Барселону» после победы над ней в матче 12-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 3:1. В первом тайме сине-гранатовых вперёд вывел Лионель Месси, реализовавший пенальти. После перерыва хозяевам удалось забить три мяча за семь минут и вырвать победу.
После матча в «твиттере» «Леванте» появился пост со следующим содержанием: «Можете узнать в Google: „Что можно сделать за семь минут?“.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Леванте».
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 22 очка. «Леванте» (17) поднялся на 8-е место.
В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома с «Сельтой». Встреча состоится в субботу, 9 ноября. «Леванте» на следующий день в гостях встретится с «Атлетиком».
- 3 ноября 2019
-
21:34
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:06
-
21:04
-
20:55
-
20:37
-
20:36
-
20:16
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:54
-
19:52
-
19:33
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:32
-
18:29
-
18:06
-
18:04
-
17:47
-
17:40
-
17:37
-
17:20
-
17:12
-
16:56
-
16:48
-
16:40
-
16:31