«Что можно сделать за семь минут?» «Леванте» потроллил «Барселону»

«Леванте» потроллил «Барселону» после победы над ней в матче 12-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 3:1. В первом тайме сине-гранатовых вперёд вывел Лионель Месси, реализовавший пенальти. После перерыва хозяевам удалось забить три мяча за семь минут и вырвать победу.

После матча в «твиттере» «Леванте» появился пост со следующим содержанием: «Можете узнать в Google: „Что можно сделать за семь минут?“.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Леванте».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 22 очка. «Леванте» (17) поднялся на 8-е место.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома с «Сельтой». Встреча состоится в субботу, 9 ноября. «Леванте» на следующий день в гостях встретится с «Атлетиком».