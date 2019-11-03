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«Осасуна» обыграла «Алавес» в матче с тремя пенальти

«Осасуна» обыграла «Алавес» в матче с тремя пенальти
Футбол / Испания 0

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Алавес» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Его ассистентами были Роберто Алонсо Фернандес и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Рубен Гарсия, которому ассистировал Луис Авила. На 26-й минуте преимущество хозяев увеличил Авила. Через минуту «Алавес» сократил разрыв в счёте благодаря голу Виктора Лагуардии с передачи Мартина Падильи. В концовке первого тайма третий гол в ворота гостей забил Роберто Торрес, реализовав 11-метровый. На 51-й минуте с пенальти отличился игрок гостей Лукас Перес. Окончательный счёт на 55-й минуте установил Хуан Вильяр, забивший с пенальти.

«Осасуна», набрав 18 очков, вышла на 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (12) — на 16-м месте.

Испания - Примера. 12-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
4 : 2
Алавес
Витория
1:0 Гарсия – 20'   2:0 Авила – 26'   2:1 Лагуардия – 27'   3:1 Торрес – 45+6' (пен)   3:2 Перес – 51' (пен)   4:2 Вильяр – 55' (пен)
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