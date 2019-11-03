«Осасуна» обыграла «Алавес» в матче с тремя пенальти

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Алавес» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Его ассистентами были Роберто Алонсо Фернандес и Альфонсо Баэна Эспехо.
Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Рубен Гарсия, которому ассистировал Луис Авила. На 26-й минуте преимущество хозяев увеличил Авила. Через минуту «Алавес» сократил разрыв в счёте благодаря голу Виктора Лагуардии с передачи Мартина Падильи. В концовке первого тайма третий гол в ворота гостей забил Роберто Торрес, реализовав 11-метровый. На 51-й минуте с пенальти отличился игрок гостей Лукас Перес. Окончательный счёт на 55-й минуте установил Хуан Вильяр, забивший с пенальти.
«Осасуна», набрав 18 очков, вышла на 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (12) — на 16-м месте.
- 3 ноября 2019
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