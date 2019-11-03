«Тоттенхэм» забил после того, как Алли элегантно ушёл от двух защитников. Видео

В заключительном матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» на 63-й минуте был открыт счёт. Отличился полузащитник гостей Деле Алли. Получив пас из глубины поля, он сменой направления движения обыграл двух соперников и точно пробил в угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



11-й тур АПЛ стартовал вчера, 2 ноября, матчем «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением гостей со счётом 0:1. В других встречах дня «Арсенал» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» — 2:1, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Норвич Сити» — 2:0, «Манчестер Сити» дома обыграл «Саутгемптон» — 2:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли» — 3:0, «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Ньюкасл Юнайтед» — 2:3, «Челси» в гостях выиграл у «Уотфорда» — 2:1.



Сегодня, 3 ноября, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.