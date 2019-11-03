10-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Лестер»
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» в гостях выиграл у «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.
Счёт на 57-й минуте открыл защитник гостей Чаглар Сёюнджю. После подачи углового он подкараулил срезку защитника соперника и головой в падении отправил мяч в ворота с линии вратарской. На 88-й минуте нападающий Джейми Варди удвоил преимущество «Лестер Сити». После передачи с левого фланга он сыграл в стенку в штрафной с полузащитником Демараем Греем и с близкого расстояния забил свой 10-й гол в чемпионате. Судья встречи показал по две жёлтые карточки игрокам обеих команд.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Лестер Сити», набрав 23 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 3-е место, а «Кристал Пэлас» с 15 очками — 9-е.
- 3 ноября 2019
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