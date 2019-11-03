«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Его ассистентами были Ли Беттс и Питер Джеймс Киркап.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Деле Алли, которому ассистировал Сон Хын Мин. На 79-й минуте «шпоры» остались вдесятером из-за удаления Сон Хын Мина. Спас «Эвертон» от поражения Дженк Тосун, отличившийся на 97-й минуте.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (11) — на 17-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 9 ноября.