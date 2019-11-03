Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Его ассистентами были Ли Беттс и Питер Джеймс Киркап.

Счёт был открыт на 63-й минуте. Автором забитого мяча стал Деле Алли, которому ассистировал Сон Хын Мин. На 79-й минуте «шпоры» остались вдесятером из-за удаления Сон Хын Мина. Спас «Эвертон» от поражения Дженк Тосун, отличившийся на 97-й минуте.

«Тоттенхэм Хотспур», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (11) — на 17-м месте.

В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 9 ноября.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Алли – 63'   1:1 Тосун – 90+7'
Удаления: нет / Мин – 79'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019