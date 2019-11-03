«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо имени Э.А. Стрельцова». Обслуживал матч арбитр Юнус Кошко (Белореченск). Его ассистентами были Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Андрей Кужелев (Пикалево).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Божин. На 53-й минуте преимущество торпедовцев увеличил Иван Сергеев. В середине тайма разрыв в счёте сократил Рамазан Гаджимурадов.

«Торпедо», набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (31) — на 8-м месте.

В 22-м туре «Торпедо» на выезде сыграет с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» дома встретится с «Чайкой». Оба матча состоятся 9 ноября.