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«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Торпедо имени Э.А. Стрельцова». Обслуживал матч арбитр Юнус Кошко (Белореченск). Его ассистентами были Дмитрий Семёнов (Петрозаводск) и Андрей Кужелев (Пикалево).

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Божин. На 53-й минуте преимущество торпедовцев увеличил Иван Сергеев. В середине тайма разрыв в счёте сократил Рамазан Гаджимурадов.

«Торпедо», набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (31) — на 8-м месте.

В 22-м туре «Торпедо» на выезде сыграет с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» дома встретится с «Чайкой». Оба матча состоятся 9 ноября.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Божин – 45'   2:0 Сергеев – 53'   2:1 Гаджимурадов – 63'
Удаления: нет / Гаджимурадов – 90'
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