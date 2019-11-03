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«Шальке-04» одержал волевую победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге

«Шальке-04» одержал волевую победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» уступил «Шальке-04» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Обслуживал матч арбитр Патрик Иттрих.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Даниэль Байер, которому ассистировал Марко Рихтер. Гости отыгрались в концовке первого тайма благодаря автоголу Штефана Лихтштайнера. На 60-й минуте «Аугсбург» вновь вышел вперёд, отличился Альфред Финнбогасон, реализовав пенальти. Счёт на 71-й минуте сравнял Озан Кабак с передачи Даниэля Калиджиури. Победу «Шальке-04» принёс Амин Арит, отличившийся на 82-й минуте.

«Шальке-04», набрав 18 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (7) — 16-й.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
03 ноября 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 3
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Байер – 38'   1:1 Лихтштайнер – 45+1' (автогол)   2:1 Финнбогасон – 60' (пен)   2:2 Кабак – 71'   2:3 Арит – 82'
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