«Шальке-04» одержал волевую победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге
В матче 10-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» уступил «Шальке-04» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена». Обслуживал матч арбитр Патрик Иттрих.
Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Даниэль Байер, которому ассистировал Марко Рихтер. Гости отыгрались в концовке первого тайма благодаря автоголу Штефана Лихтштайнера. На 60-й минуте «Аугсбург» вновь вышел вперёд, отличился Альфред Финнбогасон, реализовав пенальти. Счёт на 71-й минуте сравнял Озан Кабак с передачи Даниэля Калиджиури. Победу «Шальке-04» принёс Амин Арит, отличившийся на 82-й минуте.
«Шальке-04», набрав 18 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (7) — 16-й.
- 3 ноября 2019
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