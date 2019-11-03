Президент «Ростова»: матчи бывают неприятными, обидными, но это и есть футбол
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба после ничейного результата матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).
«Уважаемые болельщики. Матчи бывают сложными, бывают неприятными, бывают обидными, но это и есть футбол. Его делают не только игроки, но и болельщики. Наши делают невозможное.
Спасибо вам, вы у нас самые лучшие! Ни расстояния, ни любые другие условия не остановят вас и нас! Мы — «Ростов»!» — приводятся слова Арутюнянца на официальном сайте ростовского клуба.
«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч ростовчане проведут с «Тамбовом». Матч состоится 9 ноября в Ростове.
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