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Марку Силва: Гомеша доставили в больницу, медицинский штаб всё контролирует

Марку Силва: Гомеша доставили в больницу, медицинский штаб всё контролирует
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал эпизод с полученной травмой полузащитником своей команды Андре Гомешем в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Его доставили в больницу. Наш медицинский штаб в настоящее время всё контролирует. Я не могу говорить об эпизоде с травмой, потому что не видел повтора момента. Я видел лишь его вживую. Это неприятный момент для нас как команды. Это больше чем просто игра в футбол, и мы как команда должны держаться вместе после этого инцидента. Мы продемонстрировали фантастический командный дух, продолжив игру и забив после этого. Думаю, что мы заслуживали большего в этом матче», — приводит слова Силвы The Sun.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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