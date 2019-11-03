Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку «Тоттенхэма», чтобы утешить Сона

После матча 11-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур» футболисты «ирисок» зашли в раздевалку соперников, чтобы утешить форварда Сон Хын Мина, сообщает The Sun. Напомним, под занавес встречи кореец сфолил на полузащитнике ливерпульского клуба Андре Гомеше. После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.

Согласно информации источника, несколько игроков «Эвертона», включая защитника Шеймуса Коулмана, посетили раздевалку гостей и выразили слова поддержки Сону, который сильно переживал, из-за того что нанёс травму Гомешу.

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