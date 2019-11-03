17-летний форвард забил с центра поля голкиперу, стоявшему на линии ворот. Видео

17-летний нападающий юношеской сборной Малайзии U19 Лукман Хаким бин Шамсудин забил блестящий гол в матче с Камбоджей в чемпионате Азии среди юношеских команд до 19 лет.

Форвард нанёс мощный удар с центра поля и поразил ворота, несмотря на то что голкипер камбоджийцев в тот момент находился на линии рамки.

Футболист отличился при счёте 3:2 в пользу сборной Малайзии и увеличил преимущество своей команды. Матч завершился со счётом 5:4 в пользу малайзийцев.

Сборная Малайзии, набрав три очка, вышла на первое место в группе G.

В сентябре 2019 года Шамсудин подписал пятилетний контракт с бельгийским клубом «Кортрейк», который принадлежит малайзийскому бизнесмену Винсенту Тану.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».