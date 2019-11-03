Ковач: решение о моём увольнении — правильное для «Баварии»

Нико Ковач прокомментировал свою отставку с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».

«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом благодарим „Баварию“ за последние полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Суперкубок. Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Готовить команду к предстоящим матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии будет помощник Ковача Ханс Флик.



«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.