Ковач: решение о моём увольнении — правильное для «Баварии»

Нико Ковач прокомментировал свою отставку с поста главного тренера мюнхенской «Баварии».
«Я думаю, что это правильное решение для клуба на данный момент. Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом благодарим „Баварию“ за последние полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, Кубок Германии и Суперкубок. Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Готовить команду к предстоящим матчам с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии будет помощник Ковача Ханс Флик.
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.
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