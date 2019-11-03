Почеттино заменил Орье по причине шока, перенесённого из-за травмы Гомеша

Главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино пришлось заменить защитника своей команды Сержа Орье в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» по причине шока, перенесённого игроком из-за травмы полузащитника «ирисок» Андре Гомеша. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, наставнику лондонской команды пришлось утешать ивуарийца после того, как тот увидел степень серьёзности повреждения, которое получил Гомеш. Учитывая состояние подопечного, аргентинский специалист принял решение выпустить вместо него на поле Хуана Фойта.

Напомним, под занавес встречи форвард гостей Сон Хын Мин сфолил на Гомеше на левом фланге атаки «Эвертона». После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.