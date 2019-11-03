Почеттино: Сон был опустошён, сейчас ему лучше. Его поддержали игроки «Эвертона»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал эпизод с травмой, полученной полузащитником «Эвертона» Андре Гомешем в матче 11-го тура английской Премьер-лиги после фола форварда «шпор» Сон Хын Мина.

«Нам очень жаль. Это была действительно плохая ситуация. Мы шлём наши наилучшие пожелания Андре. Футбол не важен, важен игрок. Чувства изменились в тот момент. Сон был опустошён, но сейчас ему лучше. Игроки „Эвертона“ пришли в раздевалку, чтобы утешить его. Этот момент омрачил нам сознание. Действие было очень, очень, очень ужасным. Мы все сожалеем о случившемся, я хочу передать Андре и его семье наилучшие пожелания. В этот сложный момент мы хотим отправить ему наши наилучшие пожелания», — цитирует Почеттино The Sun.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».