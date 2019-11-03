«Барселона» отреагировала на ужасную травму Гомеша

«Барселона» опубликовала слова поддержки своему бывшему полузащитнику Андре Гомешу, который получил травму в матче 11-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Нам жаль услышать об ужасной травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой», — сказано в сообщении «Барселоны» в «Твиттере».

Напомним, форвард «шпор» Сон Хын Мин сфолил на Гомеше под занавес встречи. После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.

Гомеш выступал за «Барселону» в период с 2016 по 2018 год. В составе каталонского клуба он сыграл 78 матчей и забил 3 мяча.

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