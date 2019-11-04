«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Германии. Матчи состоятся 4 и 5 февраля 2020 года.

Пары команд составили:

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»

«Байер» — «Штутгарт»

«Бавария» — «Хоффенхайм»

«Шальке-04» — «Герта»

«Саарбрюккен» — «Карлсруэ»

«Вердер» — «Боруссия» Д

«Кайзерслаутерн» — «Фортуна»

«Ферль» — «Унион»

Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе».

Кубок Германии проводится немецким футбольным союзом с 1935 года. Действующим победителем и наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Ближайшими конкурентами являются «Вердер» (6), «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по 5), а также «Кёльн», дортмундская «Боруссия» и «Нюрнберг» (по 4).