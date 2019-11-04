«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Германии. Матчи состоятся 4 и 5 февраля 2020 года.
Пары команд составили:
«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
«Байер» — «Штутгарт»
«Бавария» — «Хоффенхайм»
«Шальке-04» — «Герта»
«Саарбрюккен» — «Карлсруэ»
«Вердер» — «Боруссия» Д
«Кайзерслаутерн» — «Фортуна»
«Ферль» — «Унион»
Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе».
Кубок Германии проводится немецким футбольным союзом с 1935 года. Действующим победителем и наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Ближайшими конкурентами являются «Вердер» (6), «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по 5), а также «Кёльн», дортмундская «Боруссия» и «Нюрнберг» (по 4).
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