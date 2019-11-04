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«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Германии. Матчи состоятся 4 и 5 февраля 2020 года.

Пары команд составили:

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
«Байер» — «Штутгарт»
«Бавария» — «Хоффенхайм»
«Шальке-04» — «Герта»
«Саарбрюккен» — «Карлсруэ»
«Вердер» — «Боруссия» Д
«Кайзерслаутерн» — «Фортуна»
«Ферль» — «Унион»

Финальный матч состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе».

Кубок Германии проводится немецким футбольным союзом с 1935 года. Действующим победителем и наиболее титулованным клубом в истории турнира является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Ближайшими конкурентами являются «Вердер» (6), «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по 5), а также «Кёльн», дортмундская «Боруссия» и «Нюрнберг» (по 4).

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