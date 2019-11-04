«Тоттенхэм» поддержал Гомеша, сломавшего ногу в матче АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» опубликовал сообщение, в котором поддержал полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша, получившего перелом ноги в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со «шпорами».
«Все в клубе шлют свои наилучшие пожелания Андре Гомешу и надеются на его скорейшее выздоровление», — сказано в сообщении «Тоттенхэм Хотспур» в «твиттере».
Напомним, Гомеш получил травму после фола форварда «шпор» Сон Хын Мина. 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.
Матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился вничью со счётом 1:1.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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