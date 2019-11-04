«Гранада» упустила возможность возглавить таблицу чемпионата Испании

«Гранада» в 12-м туре чемпионата Испании на домашней арене уступила «Реалу Сосьедад» — 1:2.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте — с передачи Микеля Оярсабаля гол в ворота команды хозяев забил нападающий бело-голубых Кристиан Португес. На 25-й минуте игры возник спорный эпизод с участием VAR, однако пенальти в ворота «Гранады» не был назначен. Уйти на перерыв лидерами команда гостей не смогла: уже через 15 минут полузащитник «Гранады» Альваро Вадильо сравнял счёт. Окончательный счёт встречи был установлен на 89-й минуте, когда после голевого паса Аднана Янузая дубль оформил Португес.

Таким образом, «Гранада» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании и на данный момент с 20 очками занимает лишь шестое место. «Реал Сосьедад» благодаря победе смог набрать 22 очка и занять третью строчку.