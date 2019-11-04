Чудовищная травма и гол на 97-й минуте — в обзоре матча «Эвертон» — «Тоттенхэм»
В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Счёт был открыт на 63-й минуте — гол с передачи Сон Хын Мина забил Деле Алли. На 79-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Сон Хын Мина. «Эвертон» от поражения спас Дженк Тосун, сравнявший счёт на 97-й минуте.
Обзор матча доступен на «Чемпионате».
«Тоттенхэм Хотспур», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Эвертон» (11) — на 17-м месте.
В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» в гостях встретится с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 9 ноября.
«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
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