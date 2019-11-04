Лэмпард: текущее использование VAR может быть опасным для Премьер-лиги

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об использовании системы VAR в английской Премьер-лиге.

«С VAR не всё так хорошо. Принятие любого решения занимает слишком много времени. Это означает, что они не уверены, так почему бы не использовать экраны на поле? Я знаю, что применение экранов — это немного спорная вещь, ведь каждый человек, любитель, может начать требовать использовать их и тем самым оказывать давление на судей.

Но если мы говорим о том, что есть «серые зоны», и отменяем решения лишь потому, что один из судей находится в другом месте, чем главный арбитр, и поэтому считает, что то или иное нарушение больше похоже на пенальти, то мы действительно находимся в опасном положении. Выходит, что каждую неделю мы будто подбрасываем монету", — приводит слова Лэмпарда BBC.

На данный момент возглавляемый Лэмпардом «Челси» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.