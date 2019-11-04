Жардим: судейская бригада хотела отдать победу «Сент-Этьену»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим критически отозвался о действиях судей в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (0:1).

«Матч был очень равным, я не понимаю, как можно было засчитать гол „Сент-Этьена", когда до него было грубое нарушение в середине поля. Судейская бригада хотела отдать победу «Сент-Этьену». Кто может дать победу в таком равном матче? Конечно, арбитр.

Как можно засчитать гол после такого грубого фола со стороны «Сент-Этьена»? Это невероятно, вопреки всем механизмам, действующим во Франции. Все телезрители могли увидеть это. 99% людей думают также, но никто из тех, чьей работой это является, не говорит ничего.

В прошлой игре нам был отменён гол в Нанте (победа «Монако» 1:0. — Прим. «Чемпионата»), потому что судьи заметили офсайд за две минуты до этого.

Сегодня это случилось: четыре минуты дополнительного времени, две красных карточки (на 74-й минуте матча после использования VAR была отменена красная карточка Александру Головину. — Прим. «Чемпионата») и шесть замен! Я не понимаю и разочарован, потому что я профессионал и мне нравится, что профессионалов уважают. Такое отношение — неуважение", — цитирует Жардима L`Equipe.

После 12 сыгранных матчей «Монако» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (18) — восьмое.