«Брешия» уволила главного тренера после скандального матча с «Вероной»

«Брешия» объявила об отставке главного тренера Эудженио Корини после матча 11-го тура чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте клуба.

В своей последней игре «Брешия» на выезде уступила «Вероне» со счётом 1:2. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате Италии до шести игр (5 поражений и ничья). На данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице Серии A, набрав 7 очков.

Напомним, в матче между «Брешией» и «Вероной» произошел скандальный эпизод. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в одном из эпизодов встречи с мячом оказался форвард гостей Марио Балотелли. В этот момент болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде. Из-за этого инцидента встречу пришлось прервать на несколько минут.