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Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020
Футбол / Испания 0

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.

«Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после чемпионата Европы-2020. Но сейчас я на сто процентов никуда не ухожу», — приводит слова Кумана AS со ссылкой на Fox Sports Netherlands.

Действующее соглашение 56-летнего специалиста со сборной Нидерландов рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Рональд выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры футболиста Куман входил в тренерский штаб каталонцев (1998—2000).

Нынешним наставником «Барселоны» является Эрнесто Вальверде. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года и включает опцию на сезон-2020/21.

Куман может стать главным тренером «Барселоны» в 2020 году
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
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