Куман подтвердил, что может возглавить «Барселону» после Евро-2020

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман подтвердил информацию, что в его контракте есть опция, позволяющая ему уйти в «Барселону» после чемпионата Европы-2020.
«Да, в контракте говорится только о «Барселоне», а также времени после чемпионата Европы-2020. Но сейчас я на сто процентов никуда не ухожу», — приводит слова Кумана AS со ссылкой на Fox Sports Netherlands.
Действующее соглашение 56-летнего специалиста со сборной Нидерландов рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, Рональд выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1989 по 1995 год. После завершения карьеры футболиста Куман входил в тренерский штаб каталонцев (1998—2000).
Нынешним наставником «Барселоны» является Эрнесто Вальверде. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года и включает опцию на сезон-2020/21.
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