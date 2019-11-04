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Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»

Аллегри — основной кандидат на пост главного тренера «Баварии»
Футбол / Германия 0

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere dello Sport, руководство мюнхенского клуба рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве нового главного тренера.

Накануне «Бавария» объявила об увольнении Нико Ковача с поста наставника клуба. 48-летний Ковач возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка.

«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата.

Последним клубом Аллегри был «Ювентус». В «старой синьоре» он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
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