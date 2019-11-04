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«Эвертон» раскрыл подробности страшной травмы Гомеша

«Эвертон» раскрыл подробности страшной травмы Гомеша
Футбол / Англия 0

Полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу, предстоит перенести операцию после страшной травмы, которую он получил в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«Эвертон» может подтвердить, что Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как его унесли с поля, он отправился в госпиталь в сопровождении членов медицинской команды «Эвертона». После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки», — появилось сообщение на официальном сайте «Эвертона».

Напомним, форвард «шпор» Сон Хын Мин сфолил на Гомеше под занавес встречи. После этого 26-летний хавбек хозяев неудачно упал на газон, а вдобавок в него врезался защитник гостей Серж Орье. В результате Гомеш получил перелом правой ноги.

Чудовищная травма и гол на 97-й минуте — в обзоре матча «Эвертон» — «Тоттенхэм»
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