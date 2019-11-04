Каррагер: сейчас я нахожусь на той стадии, когда мне не нужен VAR

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер признался, что изменил своё отношение к VAR.

«Я никогда не был строго за VAR. Но я чувствовал, что ему нужно было дать шанс, потому что слишком много людей были отрицательно настроены с самого начала. VAR добавили, чтобы помочь нашей игре. И когда я говорю «нашей игре», я имею ввиду не только игроков, но и болельщиков, экспертов, владельцев клубов. У нас лучшая игра в мире, и мы должны делать её лучше. Другие виды спорта внедряют эту систему, идут в ногу со временем. Вот почему я поддерживал VAR.

Сейчас я устал слушать, как люди жалуются на VAR. Но дело в том, что мне нечего им ответить. Эта система должна была помогать судьям, а теперь мы тратим в 2-3 раза больше времени на обсуждения, правильно ли поступил судья, приняв то или иное решение. В данный момент я нахожусь на той стадии, когда мне не нужен VAR. И не могу поверить, что говорю это», — приводит слова Каррагера Sky Sports.