Мать Рабьо готова искать новый клуб для сына. Он в «Ювентусе» четыре месяца

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо недоволен своим положением в команде в нынешнем сезоне и рассматривает возможность ухода в одно из ближайших трансферных окон.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Journal du Dimanche, мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, в настоящее время готова начать поиски нового клуба для своего сына.



Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», воспитанником которого является и за который выступал с 2012 года. Прошлой зимой хавбек несколько раз отказал клубу в продлении контракта и после конфликта с руководством был отстранён от работы с командой. В последние месяцы в стане парижан Адриен не получал игровой практики.



В нынешнем сезоне 24-летний француз провёл лишь 6 матчей в итальянской Серии А, в половине из них выйдя на поле на замену.

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