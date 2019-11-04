«Будь счастлива, Варвара-Барселона!» Семак трогательно поздравил дочь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» обратился к дочери Варваре, которой сегодня, 4 ноября, исполняется 10 лет.
«10 лет… С днём рождения, Варечка! Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери. Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовём дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара-Барселона, мы тебя очень любим!» — написал Семак.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В первый сезон под руководством специалиста петербургская команда завоевала титул чемпиона России. После 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три очка.
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