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Фанат «Эвертона» оскорбил Сона на расовой почве. Клуб начал расследование

Фанат «Эвертона» оскорбил Сона на расовой почве. Клуб начал расследование
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

Как сообщает Sky Sports, один из фанатов «ирисок» был уличён в расистских выкриках в адрес корейского футболиста. Ливерпульский клуб уже выступил с заявлением, в котором осудил поведение нарушителя и пообещал расследовать инцидент.

Напомним, после нарушения со стороны Сона тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Португальцу был диагностирован перелом костей правой лодыжки, а многие игроки, среди которых и сам кореец, не смогли сдержать эмоций, увидев последствия фола.

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.

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Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.
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