Фанат «Эвертона» оскорбил Сона на расовой почве. Клуб начал расследование

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).



Как сообщает Sky Sports, один из фанатов «ирисок» был уличён в расистских выкриках в адрес корейского футболиста. Ливерпульский клуб уже выступил с заявлением, в котором осудил поведение нарушителя и пообещал расследовать инцидент.



Напомним, после нарушения со стороны Сона тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Португальцу был диагностирован перелом костей правой лодыжки, а многие игроки, среди которых и сам кореец, не смогли сдержать эмоций, увидев последствия фола.



«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.

Кошмар в Ливерпуле. Сон заплакал, увидев, как сломал соперника Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.