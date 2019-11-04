Фанат «Эвертона» оскорбил Сона на расовой почве. Клуб начал расследование

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).
Как сообщает Sky Sports, один из фанатов «ирисок» был уличён в расистских выкриках в адрес корейского футболиста. Ливерпульский клуб уже выступил с заявлением, в котором осудил поведение нарушителя и пообещал расследовать инцидент.
Напомним, после нарушения со стороны Сона тяжёлую травму получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. Португальцу был диагностирован перелом костей правой лодыжки, а многие игроки, среди которых и сам кореец, не смогли сдержать эмоций, увидев последствия фола.
«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.
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