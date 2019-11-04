Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана может перейти в MLS или китайскую Суперлигу

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продолжить карьеру в чемпионате Китая или MLS, сообщает Тhe Telegraph.
Контракт англичанина с «Ливерпулем» заканчивается уже летом 2020 года, однако стороны так и не договорились о его продлении. Клуб готов предложить новый контракт игроку в январе, но уже зимой Лаллана сможет заключить предварительное соглашение с другими клубами. Команды MLS и китайской Суперлиги проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхищается лидерскими качествами полузащитника и его способностью играть на нескольких позициях. Однако сам игрок рассматривает вариант с уходом из клуба, чтобы получать больше игровой практики.
Адам Лаллана перешёл из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в 2014 году, сыграв 118 матчей и забв 18 голов за мерсисайдский клуб.
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