«Тоттенхэм» может оспорить удаление Сона. После его фола Гомеш сломал ногу

В «Тоттенхэм Хотспур» остались недовольны работой арбитра Мартина Аткинсона в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), который состоялся накануне, 3 ноября, в Ливерпуле.



На 79-й минуте, когда счёт был 0:1, нападающий «шпор» Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Изначально Аткинсон показал корейцу жёлтую карточку, однако, увидев последствия фола, изменил решение и удалил его с поля.



Как сообщает The Sun, «Тоттенхэм» может оспорить красную карточку Сона, поскольку считает наказание несправедливым.

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.