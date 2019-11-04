«Спартак» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 4 ноября в 19:00

Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



После 14 туров «Спартак», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (16) располагается на 11-й строчке.



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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