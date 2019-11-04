«Спартак» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Его ассистентами будут Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 4 ноября 2019
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