Руководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал причины увольнения тренера команды Нико Ковача.
«Результаты и выступление нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. В воскресенье мы с Уле Хёнессом и Хасаном Салихамиджичем провели открытую и серьёзную встречу с Нико Ковачем, по итогам которой пришли к решению, что наши пути с Нико должны разойтись. Мы все очень сожалеем, что нам пришлось попрощаться. От имени клуба я хотел бы поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за выигранный дубль в прошлом сезоне», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».
Хорватский специалист возглавил «Баварию» летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны.
- 4 ноября 2019
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