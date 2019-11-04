Д. Реднапп: Гвардиола высказался про симуляции Мане, потому что боится его

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал высказывание главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы про нападающего красных Садио Мане.



После волевой победы мерсисайдцев над «Астон Виллой», добытой на последних минутах благодаря голу и результативной передаче сенегальца, испанский специалист заявил следующее: «За последние годы он забил много таких голов за «Ливерпуль». Это случается потому, что он имеет особенный талант. Иногда он симулирует, а иногда благодаря своему таланту забивает невероятные голы на последних минутах».



«Слова Гвардиолы про Мане и симуляции стали для меня неожиданностью. Нечастно услышишь от тренера подобные вещи про игрока другой команды, но я не думаю, что он пытается завести Садио в преддверии матча на «Энфилде». Это не были игры разума. Думаю, Гвардиола по-настоящему боится Мане и всё время думает об опасности, которую он несёт. Хосеп знает, что это самый важный игрок «Ливерпуля». Садио – элемент номер один в команде Клоппа, что он и доказал в матче с «Астон Виллой», — написал Реднапп в своей колонке в Daily Mail.



Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 10 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнётся в 19:30 мск.

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