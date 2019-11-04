Капелло: у игроков «Милана» нет никакой индивидуальности

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло высказался об игре россонери после поражения от «Лацио» (1:2) в рамках 11-го тура чемпионата Италии.

«У «Милана» проблемы. Вы можете сказать, что класс игроков высок, но они играют со страхом. Пакета — классный игрок, но он этого не показывает. Когда я смотрел вчерашний матч, Рафаэл Леау заставил меня нервничать. Он должен играть даже в тот момент, когда команда играет без мяча. У этих игроков нет никакой индивидуальности, они не показывают тот уровень, который должны за уплаченную за них сумму.

Я не вижу в команде лидера, вожака, который не просто наденет капитанскую повязку, а который будет доносить идеи тренера и строить вокруг себя коллектив», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Rai Play Radio.

«Милан» занимает 12-е место в Серии А в этом сезоне, набрав 13 очков после 11 туров.