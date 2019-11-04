Жоау Мариу признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба клуба.



По итогам голосования португалец набрал 50,63 процента голосов. За ближайшего преследователя Мариу в лице хавбека Алексея Миранчука проголосовало 33,71 процента пользователей. Замкнул первую тройку голосования защитник Мурило (7,63 процента).



В минувшем месяце Мариу принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол. Команда в этот период победила тульский «Арсенал» (2:1) и «Ахмат» (2:0), а также проиграла «Спартаку» (0:3). Также 26-летний полузащитник провёл в октябре 2 встречи в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. В них «железнодорожники» потерпели поражения от «Атлетико» (0:2) и «Ювентуса» (1:2).



«Локо» опять не выиграл и нахватал 8 карточек. Сёмин недоволен судейством А ещё за весь матч не было ни одной замены.