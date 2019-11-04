Азмун назвал свой лучший гол в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился воспоминаниями от первых матчей в Лиге чемпионов и назвал свой лучший гол в этом турнире.
«Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов — лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха. За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов, ведь ты играешь с лучшими футболистами мира. В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.
Лучшим считаю гол «Атлетико». Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. «Атлетико» же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере», — приводит слова Азмуна официальный сайт УЕФА.
- 4 ноября 2019
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