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«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша

«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
Футбол / Англия 0

Нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).

На 79-й минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», кореец совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике.

Как сообщает The Sun, в «Тоттенхэме» обеспокоены состоянием Сона после инцидента. Несмотря на то что в клубе есть штатный психолог, «шпоры» выделят футболисту дополнительного врача.

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.

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