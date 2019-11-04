«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша

Нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1).



На 79-й минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу «шпор», кореец совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий полузащитник хозяев Андре Гомеш получил тяжелейшую травму – перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Сам форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике.



Как сообщает The Sun, в «Тоттенхэме» обеспокоены состоянием Сона после инцидента. Несмотря на то что в клубе есть штатный психолог, «шпоры» выделят футболисту дополнительного врача.

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон» (11) – 17-й.