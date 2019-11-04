Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Швайнштайгер: Моуринью часто спрашивал меня о «Баварии»

Швайнштайгер: Моуринью часто спрашивал меня о «Баварии»
Футбол / Германия 0

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о возможном назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мюнхенского клуба.

«Я могу себе представить Моуринью в Германии. Он очень часто спрашивал меня про «Баварию» и немецкий футбол. Он ещё не работал в Бундеслиге, поэтому я очень хорошо его представляю в этой лиге. Жозе знает буквального каждого игрока чемпионата, даже из маленького клуба. К тому же, он уже тогда учил немецкий язык», — приводит слова Швайнштайгера Sport1.de со ссылкой а Bild.

Португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, и с тех пор его не раз сватали в различные клубы Европы. Также ранее сообщалось, что Жозе Моуринью заинтересован в работе наставником лондонского «Арсенала» и открыт для предложений со стороны английского клуба.

Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019