Швайнштайгер: Моуринью часто спрашивал меня о «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о возможном назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мюнхенского клуба.

«Я могу себе представить Моуринью в Германии. Он очень часто спрашивал меня про «Баварию» и немецкий футбол. Он ещё не работал в Бундеслиге, поэтому я очень хорошо его представляю в этой лиге. Жозе знает буквального каждого игрока чемпионата, даже из маленького клуба. К тому же, он уже тогда учил немецкий язык», — приводит слова Швайнштайгера Sport1.de со ссылкой а Bild.

Португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, и с тех пор его не раз сватали в различные клубы Европы. Также ранее сообщалось, что Жозе Моуринью заинтересован в работе наставником лондонского «Арсенала» и открыт для предложений со стороны английского клуба.



